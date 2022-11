Bimbo di un anno arrivato morto in ospedale a Palermo: si indaga sulle cause

I medici dell'ospedale Villa Sofia non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso. Si indaga sulle cause del decesso del piccolo.

Una morte ancora difficile da spiegare quella di un bambino di appena un anno che è stato portato dai genitori all’ospedale Villa Sofia di Palermo ormai esanime. Per il piccolo, al suo arrivo, non c’era già più nulla da fare.

Il personale medico lo ha quindi dichiarato morto. Non è chiaro come ciò possa essere accaduto. Per questo motivo i Carabinieri stanno facendo luce su come il bimbo possa avere trovato la morte.

Bimbo trovato morto a Palermo

Stando a quanto emerge da prime ricostruzioni, i genitori del bimbo avevano chiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118. Tale richiesta, tuttavia, è stata ritirata dopo pochi minuti, quindi hanno trasportato il bambino in ospedale autonomamente.

Il neonato – si apprende ancora – avrebbe accusato problemi respiratori. Sarebbe stato per questo motivo che i genitori hanno iniziato la corsa contro il tempo verso l’ospedale, purtroppo alla fine vana.

L’intervento dei Carabinieri

Nel frattempo sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Quest’ultimi, dopo aver sentito i sanitari, si sono recati presso l’abitazione della famiglia dei bimbo, quindi hanno effettuato gli accertamenti di rito, volti a ricostruire la dinamica dei fatti.

Il corpo del bambino è stato invece trasferito nella camera mortuaria. La Procura dovrà stabilire se si dovrà o meno effettuare l’autopsia.