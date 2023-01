Bimbo folgorato da un fulmine mentre fa il bagno: era stata diramata l'allerta, la testimonianza del dottor Morrow, specialista in terapia intensiva

Terrore in Australia, dove un bimbo è stato folgorato da un fulmine mentre faceva il bagno: era stata diramata l’allerta meteo.

Da quanto si apprende il piccolo ha soltanto 9 anni ed è stato colpito nelle acque di Wollongong. Come sono andate le cose? Il bambino che è stato colpito da un fulmine giovedì scorso si trova in condizioni molto serie presso il Children’s Hospital di Westmead, dove lotta tra la vita e la morte da giovedì scorso.

Bimbo folgorato da un fulmine mentre fa il bagno

Secondo i media il bambino era intento a nuotare durante un temporale quando è rimasto folgorato da un fulmine che è caduto in mare.

La fortissima scarica elettrica ha provocato immediatamente l’arresto cardiaco del piccolo, che è stato estratto dai flutti e trasportato con la massima urgenza a Westmead. Dal canto suo e sempre ai media, segnatamente al Sunrise Friday, il dottor Terry Morrow, specialista in terapia intensiva, ha spiegato che un medico locale era in spiaggia con la sua famiglia ed ha assistito i paramedici nei primissimi soccorsi al bambino.

Soccorsi decisivi perché molto celeri

Soccorsi la cui celerità si sarebbe rivelata “decisiva per scongiurare il decesso del bambino”. Poco prima dell’incidente le autorità avevano emesso un’allerta meteo. Il Bureau of Meteorology ha ricordato che chiunque si trovi in acqua “per nuotare o praticare surf durante una tempesta dovrebbe uscire subito e mettersi al riparo, evitando il più possibile di posizionarsi accanto a pali di metallo e recinzioni, e possibilmente anche di stare sotto gli ombrelli”.