Bimbo morto a 18 mesi: costretto dalla madre vegana a mangiare solo frutta e verdura cruda

Aveva nutrito il figlio con frutta e verdura cruda lasciandolo morire a soli 18 mesi nel 2019. La madre vegana è stata dichiarata colpevole.

Un bambino è morto prematuramente alla tenerissima età di 18 mesi nel 2019 dopo che la madre, una 38enne vegana, lo aveva nutrito con frutta e verdura cruda. Ora, a distanza di circa 3 anni, la donna è stata dichiarata colpevole di omicidio di primo grado e abusi su minori.

Stando a quanto si apprende anche il marito e padre del piccino, Ryan Patrick O’Leary, dovrà rispondere di accuse simili e andrà a processo.

Bimbo morto a soli 18 mesi per denutrizione: la mamma vegana lo nutriva con frutta e verdura cruda

I dettagli legati alla morte del piccolo Ezra sono strazianti. Il piccino – avevano ammesso i genitori – seguiva una rigida dieta vegana che lo ha lasciato completamente denutrito.

La madre Sheila aveva inoltre dichiarato che il figlio era stato allattato con il latte materno. Dall’autopsia emerse tuttavia che, proprio le complicanze dovute alla manutrizione, avevano ucciso il bambino.

Il procuratore di Stato Amira Fox: “Le prove e la scena del crimine sono strazianti”

Nel frattempo il procuratore di Stato Amira Fox ha commentato la vicenda con parole dolorose: “Le prove e la scena del crimine in questo caso sono strazianti”.

Ha poi aggiunto: “Sono immagini che, come madre e procuratore di Stato, non potrò dimenticare. Lodo gli investigatori e gli agenti del dipartimento di polizia di Cape Coral per il loro difficile compito di affrontare la natura orrenda di questo caso”.

Oltre a Ezra, la coppia ha anche altri tre figli rispettivamente di tre, cinque e undici anni. Anche loro, secondo le accuse erano stati trascurati. Per la donna la data della sentenza è fissata al 25 luglio del 2022.

Il marito è in attesa di un processo preliminare anch’esso a luglio.