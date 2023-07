Mentre a destra alcuni colleghi attaccano quelli che definiscono i ‘fanatici del clima’, i ministri Musumeci e Pichetto Fratin parlano apertamente di ‘tropicalizzazione del clima’ nel nostro Paese

Musumeci a Catania dopo i blackout

Dopo i diversi blackout che hanno causato notevoli disagi a Catania, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci – al termine di un incontro presso la prefettura della città siciliana – ha parlato non solo della situazione locale ma ha anche esteso il discorso a un concetto più generale.

“Emergenza non riguarda solo Catania”

“L’emergenza energia elettrica dovuta al caldo non riguarda soltanto Catania, ma tutto il Paese, parliamo da tempo di cambiamento climatico e siamo stati refrattari, convinti che si trattasse soltanto di un fatto contingente, invece la tropicalizzazione del clima è arrivata anche in Italia e di questo dobbiamo prendere atto” ha affermato.

Riferendosi probabilmente non solo all’atteggiamento generale nei confronti di un problema che appare sempre più evidente anche ai più scettici ma anche a qualche collega di governo.

“A Catania infrastruttura non adeguata”

Con riferimento al contesto di Catania ha poi specificato: “Stiamo pagando da un lato il cambiamento climatico, al quale già da qualche anno avremmo dovuto guardare con maggiore attenzione, dall’altro lato un’infrastruttura che non appare assolutamente adeguata al nuovo contesto”.

Una situazione, quella dell’antica città portuale. resa ancora più difficile dalla concomitante chiusura dell’aeroporto: ” Passata l’ emergenza di questi giorni, dovremo tutti metterci attorno a un tavolo per rendere conto ognuno delle proprie condotte commissive e omissive e lavorare affinché simili crisi non debbano più ripetersi” ha puntualizzato il ministro.

Pichetto Fratin: “Necessari interventi strutturali”

Intanto, anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sembra voler lanciare un allarme forte e chiaro nei confronti del governo verso l’esigenza di interventi strutturali, già citati da Musumeci:

“Gli effetti della tropicalizzazione del nostro clima”- ha detto a Repubblica -, “stanno cambiando tutto, incidendo direttamente sull’economia. In una parte del Paese il lavoro si ferma per il caldo, in altre zone le piogge torrenziali provocano danni. Sono necessari interventi strutturali per invertire la situazione“.