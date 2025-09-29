Blanca 3: tra tensione e sentimenti, Giannetta e Zeno condividono i retroscena sulla nuova stagione.

La nuova stagione di Blanca è finalmente arrivata, e con essa crescono le aspettative dei fan. Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, protagonisti indiscussi della serie, si sono raccontati in esclusiva a Coming Soon, svelando retroscena, emozioni sul set e anticipazioni sulla trama che li vedrà nuovamente al centro delle indagini e dei misteri. Tra colpi di scena e momenti di grande intensità emotiva, i due attori offrono uno sguardo sincero sulla loro esperienza, condividendo cosa significa interpretare personaggi così amati e come la nuova stagione porterà i telespettatori in un viaggio ancora più avvincente.

Blanca 3: una protagonista inedita tra fragilità e coraggio

La terza stagione di Blanca debutta oggi, lunedì 29 settembre, su Rai 1 alle 21:35, con sei nuove puntate in prima serata. Tutti gli episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, sia in contemporanea con la messa in onda che on demand.

Blanca, l’eroina interpretata da Maria Chiara Giannetta, torna sul piccolo schermo più vulnerabile che mai. Pur conservando il suo intuito infallibile e il coraggio che l’hanno sempre contraddistinta, questa terza stagione la mostra in una luce diversa: felpe colorate, frangetta e senza la compagnia di Linneo, il fedele cane guida che l’aveva affiancata fino a oggi.

La protagonista affronta paure nuove, come il buio e l’incertezza del futuro, e decide di affidarsi solo a se stessa, segnando l’inizio di un percorso di crescita e di introspezione. Il lutto per la perdita di Linneo e l’ingresso di Cane 3, un nuovo compagno a quattro zampe inizialmente freddo e distante, rappresentano metafore del cambiamento e della necessità di adattarsi a situazioni impreviste, segnando un capitolo più delicato ma altrettanto intenso della sua vita.

Blanca 3, cambia tutto: cos’hanno detto Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno?

“Abbiamo sempre visto Blanca a colori. Quest’anno la vediamo in bianco e nero. All’inizio è segnata dal lutto per la perdita del cane Linneo, che lei vive come la perdita dei suoi occhi. Quando arriva Cane 3 non riesce neppure a dargli un nome. Ma lui non è un rimpiazzo di Linneo: è un cane completamente diverso”, ha dichiarato Maria Chiara Giannetta.

Accanto a Blanca rimangono figure fondamentali del suo mondo: la giovane Lucia, l’amica Stella e il padre Leone, sempre premuroso. In commissariato, il Vicequestore Bacigalupo e l’ispettore Michele Liguori continuano a fare parte della sua vita, sebbene il rapporto con Liguori sia più complesso che mai: il poliziotto ha scelto un’altra donna, ma i sentimenti per Blanca non si sono affievoliti, creando una tensione emotiva costante.

“Liguori ha paura di questo rapporto perché abbandonarsi totalmente, aprirsi totalmente a livello emotivo, ti porta a confrontarti con te stesso. Ha a che fare con il suo trascorso, come un rapporto con la madre che non abbiamo mai raccontato”.

Giuseppe Zeno ha poi scherzato sull’invidia per il capo iconico indossato dal suo personaggio: il barbour.

La situazione cambia ulteriormente con l’arrivo di Domenico Falena, contractor specializzato in sicurezza navale, che costringe Blanca a confrontarsi con un mondo pericoloso e imprevedibile, mettendo in discussione le sue certezze. La nuova stagione alterna casi settimanali ambientati nei luoghi iconici di Genova a un mistero centrale che attraversa l’intera serie, offrendo sia intrighi investigativi sia momenti di riflessione sui rapporti personali e sui sentimenti.

Gli interpreti, dal cast storico ai nuovi ingressi come Matilde Gioli nei panni della manager Eva Faraldi, contribuiscono a rendere il racconto più complesso e ricco, facendo emergere le sfaccettature emotive di Blanca e il suo lento percorso verso l’accettazione delle proprie paure.