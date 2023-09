Oltre 400 i carabinieri impegnati in un blitz contro la 'ndrangheta che ha portato all'arresto di 52 persone in tutto il Paese.

Oltre 400 carabinieri sono impegnati in una maxi operazione contro la ‘ndrangheta. Nel blitz condotto in tutta Italia sono state arrestate 52 persone con le accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di stupefacenti.

Al momento sono state tratte in arresto 52 persone con accuse molto gravi. Il blitz prende il nome di “Karpathos” e dalle indagini sono emerse cellule della ‘ndrangheta in tutte le regioni italiane.

Per 39 delle persone coinvolte è stata disposta la misura cautelare in carcere, altre sei persone sono ai domiciliari e per 8 è stato deciso per l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I reati contestati durante il blitz contro la ‘ndrangheta

Diversi i reati per gli indagati, come associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico di droga, detenzione e porto di armi.

Ci sono anche delle accuse per estorsione, rapina, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Tutto questo, con l’aggravante della modalità mafiosa.

Solo pochi giorni fa un’operazione analoga nel Veronese ha portato a misure cautelari per 84 persone fra politici e imprenditori, inoltre ha fatto luce su un delitto commesso nel 2016, quando un’imprenditrice venne uccisa e data in pasto ai maiali. Tra gli arrestati c’è infatti anche il responsabile.