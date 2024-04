Tra i principali problemi riscontrati sono stati registrati addebiti multipli e conti correnti svuotati. Il problema è stato poi risolto poche ore dopo le segnalazioni

Bnl, anomalie sui conti correnti

L’istituto di credito ha fatto sapere che i bug sono stati tempestivamente risolti, sebbene il disservizio sia durante diverse ore. Numerosi i clienti preoccupati, che hanno lamentato anche l’impossibilità di rivolgersi al contact center. “Questa mattina si è verificato un problema di natura tecnico-operativa che ha comportato addebiti multipli sui conti correnti per diversi clienti della banca” si legge nel comunicato condiviso dal gruppo Bnl Bnp Paribas, in cui viene anche spiegato che l’istituto si è prontamente attivato “per risolvere l’anomalia che è stata definitivamente superata alle ore 11 di questa mattina. La banca ha informato la clientela attraverso i propri canali e si scusa per l’inconveniente”.

La causa del problema

Le anomalie si sono verificate a pochi giorni di distanza dalla notizia per cui i bonifici sarebbero stati bloccati dal 29 marzo al 1 aprile in tutte le banche europee. In base a quanto dichiarato dalla Banca Nazionale del Lavoro, sembrerebbe che il malfunzionamento fosse dovuto ad un problema tecnico, che è stato tempestivamente individuato e risolto. Sebbene in un primo momento la banca avesse dichiarato che tutti i saldi sarebbero stati ripristinati entro il 3 aprile, successivamente ha reso noto che gli addebiti multipli erano stati annullati e stornati.

Il messaggio sull’app

Tutti coloro che utilizzano l’applicazione per l’home banking hanno inoltre ricevuto un avviso, comparso sulla pagina di login: “Potresti riscontrare addebiti multipli sui movimenti di conto corrente. Abbiamo individuato la causa dell’anomalia e stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio”.