Bonifici bancari bloccati in tutte le banche dal 29 marzo al 1° aprile

I bonifici bancari saranno bloccati per alcuni giorni in ogni banca d’Europa, comprese quelle italiane. La comunicazione è arrivata dagli istituti bancari, che hanno precisato che le date coinvolte vanno dal 29 marzo al 1° aprile. Quattro giorni di fermo, che vale per tutti i tipi di bonifico. Questo blocco rientra nell’ordinaria amministrazione. Si parla di chiusura interbancaria e si verifica ogni anno. Non sarà l’ultima volta che accadrà durante il 2024. Solitamente, però, queste chiusure durano solo un giorno.

Bonifici bancari bloccati in tutte le banche: come comportarsi

La soluzione ideale era quella di effettuare i bonifici giovedì 28 febbraio, giocando d’anticipo. Ma non si tratta dell’unica soluzione. Ne esiste un’altra, non applicabile per tutti. Si tratta dei bonifici istantanei, che non subiranno alcune modifica durante la chiusura. Il problema è che molti conti correnti richiedono una commissione per poter usufruire di questo servizio.