Bobo Vieri a Formentera, le vacanze in famiglia: “Gli amici mi sfottono”

Bobo Vieri è a Formentera con la moglie Costanza e le due figlie: la sua confessione sulle ferie in famiglia.

Christian Vieri e sua moglie, Costanza Caracciolo, sono in vacanza a Formentera insieme alle piccole Stella e Isabel, nate nel 2018 e nel 2020.

Christian Vieri: le vacanze in famiglia

Bobo Vieri ha finalmente trovato la felicità: l’ex calciatore sta trascorrendo le sue vacanze in famiglia a Formentera insieme alla moglie Costanza e alle sue due bambine.

L’ex bomber è un papà presente e innamorato, e lui stesso ha confessato i dettagli del tempo da lui trascorso in compagnia delle sue adorate bambine, rispettivamente di 3 e 1 anno. Mi sveglio alle 6 del mattino, o meglio quando decidono le bimbe: piombano sul lettone e iniziano ad assaltare me e Coco”, ha raccontato l’ex calciatore, e ancora: “Tutti in piedi: colazione, costumini, braccioli, ciabattine e mare.

Dentro e fuori dall’acqua per un centinaio di volte. Sono incontenibili. Gli amici mi sfottono: dicono che non sono abbronzato. Ci credo: faccio un gran casino con la crema a protezione 50. Le bimbe non stanno ferme, e mentre svuoto il barattolo finisco più unto e protetto io di loro”.

Christian Vieri: il matrimonio

Nel 2019, a pochi mesi falla nascita della loro prima bambina, Costanza Caracciolo e Vieri sono convolati a nozze nel massimo riserbo e alla presenza di pochi intimi.

I due oggi sono più innamorati che mai e con l’arrivo delle piccole Stella ed Isabel sembrano aver finalmente trovato la felicità. La coppia aveva attraversato un momento difficile quando la showgirl aveva perso il suo primo figlio, qualche tempo prima: “Ero dal dentista quando uscì su giornali e siti la notizia che ero incinta. Di lì a poche ore venni invece a sapere che avevo perso il bimbo.

Fu terribile, con tutti quei messaggi di complimenti che mi erano arrivati. (…) Avrei per esempio chiesto di aspettare a divulgare la notizia, almeno fino al superamento del momento più critico di ogni gravidanza. Che delusione, che rabbia. Fu il giorno più brutto della mia vita, ne uscii devastata”, confessò la showgirl.

Christian Vieri: l’amore per la moglie

Nonostante in passato abbia avuto innumerevoli e discusse liaision, Christian Vieri ha confessato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Costanza Caracciolo. “Ci ho messo pochissimo a capire che avrei messo su famiglia con lei. La conoscevo da dieci anni, sapevo bene che tipo di donna avevo davanti. È stato veloce, tutto molto semplice. L’ho rivista e in un lampo ho realizzato che ci saremmo sposati”, ha dichiarato l’ex calciatore.