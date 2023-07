Bobo Vieri ha festeggiato il suo 50esimo compleanno con un mega party a Formentera. L’ex calciatore ha fatto un bilancio della sua vita e si è detto felice di essere riuscito a costruire una bellissima famiglia con la moglie Costanza Caracciolo.

Bobo Vieri festeggia il 50esimo compleanno

Il 12 luglio Christian Vieri ha compiuto 50 anni. Bobo ha scelto di festeggiare questo importante traguardo a Formentera, dove trascorre da anni le vacanze estive. Il party, con gli amici di una vita, ha visto anche la presenza del grande amico Ventola, che si è anche improvvisato vocalist. Intervistato dal Corriere della Sera, Bobo ha dichiarato:

“Ero incerto, poi ho pensato che sono più di vent’anni che vengo a Formentera e la dovevo fare qui: il mare è uno spettacolo e chi vuol venire viene. (…) C’erano gli amici, la musica, l’importante è stare bene“.

Bobo Vieri: il bilancio dei suoi primi 50 anni

Bobo ha raggiunto un traguardo importante. Il 50esimo compleanno, soprattutto per un latin lover come lui, poteva essere diverso. Invece, ha una moglie e due bellissime figlie. Il bilancio della sua vita è positivo proprio grazie a Costanza Caracciolo e alle due pargole. Vieri ha dichiarato:

“Da quando sto con Costanza: dopo tre mesi abbiamo deciso di fare una famiglia. E’ stato tutto molto veloce, senza pensare a niente: abbiamo detto proviamo e vediamo come va. Lei mi ha cambiato la vita: mi ha dato due bambine che ogni volta che parlo di loro mi viene da piangere. Non avrei mai immaginato questo amore folle: è pazzia. Se Costanza mi dice che c’è bisogno di qualcosa al mattino per una delle due bambine, volo in pigiama fuori dalla finestra: si chiama amore, ma è così per tutti immagino. Vivo per prendermi cura di loro e di mia moglie”.

Bobo Vieri: bilancio positivo anche per gli amici

Bobo non è contento solo per essere riuscito a costruirsi una famiglia, ma anche per aver instaurato legami profondi con gli amici. Non solo nel 50esimo compleanno, anche in quelli passati loro sono stati al suo fianco: