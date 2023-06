Costanza Caracciolo, stanca di ricevere critiche per il suo peso, si è lasciata andare ad uno sfogo social. La moglie di Bobo Vieri ha confessato che le due gravidanze le hanno lasciato una brutta diastasi addominale.

Molto seguita sui social, Costanza Caracciolo condivide con i fan molti aspetti della sua quotidianità. Negli ultimi tempi, però, l’ex velina di Striscia la Notizia riceve molte critiche per il suo corpo. Stanca dei “commenti morbosi” degli haters, la moglie di Bobo Vieri ha confessato che le due gravidanze le hanno lasciato una brutta diastasi addominale.

Costanza ha ammesso che i commenti degli haters sono aumentati dopo la seconda gravidanza. Intervistata dal settimanale Ok, la Caracciolo ha dichiarato:

“Dopo la nascita delle mie figlie, qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme, alludendo anche che potessi essere nuovamente in dolce attesa subito dopo aver partorito. Credo che l’aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso. Inizialmente credevo si trattasse di una condizione fisiologica, legata ai cambiamenti inevitabili del corpo durante le due gravidanze. Ma quando, a un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era verso di buttare giù la pancia, mi sono sottoposta a un’ecografia della parete addominale, su consiglio del mio medico di famiglia. È venuto fuori che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da ernia ombelicale”.