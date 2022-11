Bodyshaming, questioni di Finanza e ban

L’ultima puntata di “Shh, chi te lo ha detto?” è stata sicuramente una delle più controverse per i temi affrontati dalle conduttrici che si sono barcamenate in un mare di notizie preveniente da tutto il web.

Donyaconalay vittima del web

Donyaconalay è una delle tante wanna be TikToker del mondo dell’internet, una ragazza semplicissima che è subito divenuta virale in seguito ad un tiktok provocatorio, ma pur sempre ironico che poneva al centro della questione la libertà sessuale delle ragazze. Il video non è stato ben accolto dalla community, portando Dony a subire attacchi da centinaia di utenti che non hanno esitato a minacciarla e prenderla di mira facendo commenti spiacevoli sul suo fisico. La giovane TikToker è stata ospite in puntata, durante la quale ha espresso tutto il suo dolore e tutta la sua amarezza riguardo la situazione, portando alla luce quanto il mondo del web possa essere tal volta cattivo.

Cicciogamer al centro di uno scandalo fiscale

E’ oramai nota la vicenda che ha visto al centro di un grande scandalo mediatico il noto youtuber e streamer “Cicciogamer89”, il quale, durante la sera di sabato 19 novembre, si è ritrovato centinaia di articoli che lo tacciavano di essere un evasore fiscale. Secondo la maggior parte delle testate giornalistiche, lo youtuber avrebbe evaso più di un milione di euro negli ultimi 5 anni durante la propria carriera lavorativa. Mirko Alessandrini ha subito risposto all’attacco scagliandosi contro le accuse e ribadendo più volte di essere in regola con i pagamenti. Attualmente si attendono ancora risvolti veritieri.

Il Ban del Gabbrone

Il mondo di Twitch sembra oramai non trovare pace da diversi mesi. Al centro di una nuova questione c’è ora il noto streamer “IlGabbrone”, bannato dalla piattaforma viola per nudità. Durante la sua ultima live, lo streamer era in compagnia della OnlyFanser “Azzurra Eves” la quale, nel bel mezzo della trasmissione non ci ha pensato due volte prima di mostrare il suo seno nudo che ha portato ad un ban indefinito nei confronti del canale del Gabbrone. Lo streamer non si è espresso al riguardo se non affermando che tornerà a breve.

