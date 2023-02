Bolletta del gas in calo, Meloni: "Merito delle misure del governo"

Sulla bolletta del gas in calo Giorgia Meloni ci mette cappello: “Merito delle misure del governo”.

La premier rivendica le iniziative dell’esecutivo nella recente ricalibrazione da parte di Arera e lo fa in due distinte occasioni, una social ed un’altra televisiva. Sui suoi account Meloni ha scritto infatti: “Il calo del 34,2% della bolletta del gas sul mercato tutelato per i consumi di gennaio è un’ottima notizia e un passo avanti importante che mette al riparo molte famiglie”.

Bolletta del gas, Meloni si prende il merito

Poi la presidente del Consiglio ha spiegato: “Un risultato raggiunto grazie alle concrete misure attuate dal Governo. Proseguiamo verso questa direzione”. E in seconda battuta Giorgia Meloni ha toccato di nuovo il tema ospite di “Dritto e rovescio” che andrà in onda stasera su Rete4: “Siamo già intervenuti in maniera massiccia sul tema dei costi delle bollette. La situazione è molto complessa, non ce lo possiamo nascondere, stiamo conoscendo l’inflazione, un tema che negli ultimi non abbiamo affrontato, ora è tutto un domino”.

“Sull’energia abbiamo investito moltissimo”

Poi Meloni rivendica le scelte fatte con la Legge di Bilancio: “Sull’energia abbiamo investito la maggioranza delle nostre risorse”. E in chiosa sulla notizia del ribasso ha detto la premier che essa “rimane comunque positiva per i consumatori, che finalmente avranno una boccata di ossigeno sul fronte delle bollette del gas”.