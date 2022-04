Il presidente Arera Stefano Besseghini: "Abbiamo deciso per misure straordinarie", perciò le bollette di luce e gas di aprile 2022 saranno meno salate

Le bollette di luce e gas per il mese di aprile 2022 saranno meno salate, perché dal mese in corso si cominceranno a far sentire gli effetti dell’intervento del governo Draghi sulle tariffe. Per mesi si è solo sentito parlare di rincari ma per aprile dovrebbe concretizzarsi un taglio di circa il 10% su luce e gas.

A comunicarlo è l’Autorità per l’energia. E proprio il presidente Arera Stefano Besseghini ha spiegato: “In una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai registrata in precedenza sui mercati energetici, e alla luce delle maggiori responsabilità di verifica e controllo attribuitele, l’Autorità ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori, sia per il tutelato che per il libero mercato”.

Luce e gas di aprile 2022: di quanto si scende

Si, ma concretamente di che tipo di tagli si parla? In tema energia elettrica il prezzo standard per il cliente tipo sarà di 41,34 centesimi per kilowattora. Di essi 31,02 centesimi (il 75% della bolletta della luce) rappresentano il costo di approvvigionamento dell’energia. Attenzione: si tratta di una cifra in calo del 12,6% rispetto al primo trimestre di quest’anno. E per il gas? Il prezzo di riferimento sarà di 123,62 centesimi di euro per metro cubo.

La spesa per la materia prima, in questo caso, è costituita da 89,39 centesimi. Qui la contrazione è più bassa: il 2,2% rispetto ai primi tre mesi del 2022.

Cingolani: “Aspettiamo Repower Eu”

Dal canto suo il governo Draghi, dopo il Decreto Energia, ha annunciato di essere pronto a intervenire nuovamente sulle bollette. Ha spiegato il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani a a 24 Mattino su Radio24: “Aspettiamo a breve, in un paio di settimane, la nuova direttiva Repower Eu, perché fare il prezzo dell’energia e del gas sono situazioni che vanno affrontate a livello europeo, perché è un mercato globale”.