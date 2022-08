Bollettino Covid del 20 agosto 2022: 24.394 nuovi contagi e 88 morti in più

È stato appena diramato il bollettino Covid del 20 agosto 2022: ci sono 24.394 nuovi contagi e 88 morti in più con i numeri che tornano a stabilizzarsi

L’appena diramato bollettino Covid del 20 agosto 2022 dice che in Italia oggi ci sono 24.394 nuovi contagi e 88 morti in più. Il Ministero della Salute ha diramato il bilancio odierno dell’andamento del coronavirus in Italia ed è un bilancio che in più spiega che sono stabili i nuovi casi positivi in Italia, Il dato è che sono sono circa 300 in meno (24.394 il totale).

Bollettino Covid del 20 agosto 2022

Questo dunque si legge nel bollettino nazionale di oggi, sabato 20 agosto 2022, diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. L’incidenza del virus scende rispetto ai valori degli ultimi giorni che avevano fatto registrare addirttura un “up” rispetto al 16% e si attesta al 14,80%, ieri invece era al 15,53%. In più diminuisce significativamente il numero dei morti giornalieri che da 124 passa ad 88.

Il quadro completo del Ministero

Questo comunque il quadro completo dei dati del Ministero: Attuali positivi: 799.423 (-16.795) Dimessi/Guariti: 20.673.711 (+41.099) Deceduti: 174.659 (+88). Totale casi: 21.630.998 (+24.394). In calo le terapie intensive (-4) ed i ricoveri ordinari (-254). A margine si registra anche una nuova circolare del Ministero della Salute per cui i “professori No vax possono tornare in aula”.