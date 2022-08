Coronavirus, bilancio del 19 agosto 2022: 24.691 nuovi casi e 124 morti in più

Il ministero della Salute di concerto con le autorità regionali hanno diramato il bilancio relativo all'andamento della curva dei contagi di covid-19.

Continua a diminuire la curva dei casi di Covid-19. Questo è quanto emerge dal bollettino diramato dal Ministero della Salute di concerto con le autorità regionali e relativo alla giornata di venerdì 19 agosto. Nelle ultime 24 ore sono stati 24.691 i nuovi casi registrati.

Calo sensibile anche dei decessi che sono stati 124.

Sono invece 43.140 i pazienti guariti. Contestualmente si segnala una diminuzione dei ricoveri. In particolare per ciò che riguarda le terapie intensive sono 8 in meno, mentre in area medica il dato fatto segnare è -243. I tamponi effettuati sono stati 158.905. Il tasso di positività, infine, è del 15,5% scendendo così dello 0,8%.

Coronavirus bilancio 19 agosto, Rezza invita alla prudenza

Il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Rezza nell’illustrare i dati relativi al monitoraggio settimanale sul Covid, ha mostrato un quadro positivo, pur comunque invitando a tenere un comportamento prudente: “Continua a diminuire il numero di casi Covid nel nostro Paese” e c’è una tendenza alla diminuzione della congestione delle strutture sanitarie. Il virus continua a circolare nonostante il periodo estivo, ma l’incidenza è più bassa rispetto ad alcune settimane fa”.

Il bollettino dei vaccinati

Nel frattempo, attraverso il bollettino giornaliero dei vaccinati del 18 agosto, è stato reso noto che sono state somministrate 22.417 dosi su un totale di 140.148.572. Di queste 502 sono prime dosi (totale 50.824.426), 335 sono seconde dosi (totale 6.451.907), 4.237 sono terze dosi (totale 40.057.836). Infine le quarte dosi sono state 17.343 su un ammontare complessivo di 2.143.435.