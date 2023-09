Bologna, maltrattamenti su disabili: indagati 12 operatori sociosanitari

Orrore a Bologna, dove 12 operatori sociosanitari di un centro socio-riabilitativo residenziale della provincia di Bologna sono stati indagati per maltrattamenti e lesioni personali ai danni di alcuni disabili ospiti della struttura. Scattata l’interdizione dall’esercizio della professione.

Maltrattamenti e lesioni personali su disabili ospiti di una struttura a Bologna: in manette 12 operatori sociosanitari

A far scattare le manette per i 12 operatori è stato il gip del Tribunale di Bologna, in seguito a una richiesta della Procura locale. A indagare sul caso i carabinieri di Molinella, attivati dopo una telefonata giunta al comando in cui si segnalavano schiaffi di una donna contro un disabile su una sedia a rotelle.

Le indagini proseguiranno, anche su spinta dei familiari degli ospiti coinvolti nei maltrattamenti, per far luce sulla vicenda e stabilire tutte le responsabilità degli indagati.

Non è il primo caso in Italia

In Italia purtroppo non è il primo caso di lesioni e maltrattamenti su diversamente abili in centri che dovrebbero proprio tutelare le persone con difficoltà. Fece molto scalpore, nell’aprile del 2021, un fatto analogo avvenuto in una comunità dell’hinterland milanese.

All’epoca scattarono sette misure cautelari nei confronti di altrettanti operatori, accusati di maltrattare ripetutamente gli ospiti della residenza cui dovevano fornire assistenza.