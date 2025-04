Bologna, ventenne abusata nell'androne di casa in via XXI Aprile: caccia al r...

A Bologna, una giovane donna di 20 anni è stata seguita e abusata nell’androne di casa, in pieno giorno, in una tranquilla zona residenziale. L’episodio ha sconvolto la comunità, suscitando paura e indignazione. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare l’aggressore e fare luce su quanto accaduto, mentre la città resta sotto shock per l’accaduto.

Bologna, ventenne abusata nell’androne di casa

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, in una tranquilla e residenziale zona di Bologna, precisamente in zona Saragozza, una ventenne è stata vittima di un’aggressione sessuale.

L’episodio, avvenuto all’interno di un palazzo in via XXI Aprile, ha sconvolto la comunità. La giovane, dopo essere stata seguita dall’aggressore, è riuscita a mettere in fuga l’uomo urlando e chiedendo immediatamente aiuto alla polizia. Le forze dell’ordine del commissariato Santa Viola sono intervenute prontamente, avviando le indagini e acquisendo video dai sistemi di sorveglianza privata della zona, che hanno immortalato l’aggressore, anche in volto, mentre fuggiva.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’aggressione è avvenuta intorno alle 18:00, quando la ragazza stava tornando a casa dopo una visita a San Luca. Indossava le cuffiette e non si era accorta di essere seguita da un uomo, che indossava un giubbotto militare. L’uomo l’ha pedinata da via Zoccoli fino a via Turati e via XXI Aprile, fino a quando la giovane ha aperto il cancelletto del suo condominio e si è diretta verso l’androne.

Approfittando della sua distrazione, l’aggressore ha scavalcato il cancelletto, l’ha inseguita e, una volta all’interno del palazzo, l’ha raggiunta, spingendola contro un muro e aggredendola sessualmente.

Bologna, ventenne abusata nell’androne di casa: parte la caccia all’aggressore

Gli investigatori, grazie alle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a tracciare il percorso dell’aggressore, seguendolo fino a via XXI Aprile e identificando la sua via di fuga. Un’immagine che mostra l’uomo mentre scavalca il cancelletto è stata anche condivisa sui social, nel tentativo di raccogliere ulteriori informazioni dalla comunità.