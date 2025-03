Lecce, abusi nei bagni della stazione per una ragazza: fermato un minorenne

Un adolescente di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza. L’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dei bagni di una stazione ferroviaria in provincia di Lecce.

Lecce, abusi nei bagni della stazione per una ragazza

Un quindicenne è stato arrestato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una coetanea, avvenuta il 28 luglio in una stazione ferroviaria nel leccese. L’arresto è avvenuto solo ora, dopo la denuncia della madre della vittima.

La donna, non riuscendo a contattare la figlia, era andata a cercarla e l’avrebbe trovata nel bagno della stazione mentre subiva violenza. La ragazza, portata in ospedale, presentava lesioni compatibili con l’abuso.

Un quindicenne è stato arrestato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una coetanea. Il ragazzo, posto in una comunità minorile, è accusato di aver agito in concorso con il fidanzato della vittima, il quale l’aveva condotta sul luogo con un pretesto e si trovava in un locale vicino al momento dell’aggressione.

Le indagini hanno rivelato che gli indagati hanno ripetutamente tentato di dissuadere la vittima e la madre dal presentare denuncia, come emerso dall’analisi dei telefoni cellulari sequestrati.

I Carabinieri della stazione di Minervino di Lecce, in collaborazione con i colleghi di Maglie e Tricase, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Il quindicenne arrestato dovrà affrontare l’interrogatorio di garanzia nelle prossime ore, dove potrà fornire la sua versione dei fatti, assistito dall’avvocato Umberto Leo.