Un uomo è stato arrestato perché si vestiva da Topolino per attirare le famiglie e rapinarle. Il fatto è accaduto a Bologna e l’uomo è stato condannato a cinque anni di carcere.

Bologna, vestito da Topolino faceva selfie coi passanti e li rapinava: arrestato

I poliziotti impegnati in un servizio di controllo a Bologna hanno notato un ventinovenne romeno già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era abituato a travestirsi da Topolino per attirare le famiglie, insieme ad una connazionale vestita da Minnie, per poi derubare le persone. Dai controlli è emerso che a suo carico c’è un ordine di carcerazione per un cumulo di pene pari a quattro anni, otto mesi e 26 giorni, per furti e rapine commesse dal 2017. Il 29enne è stato arrestato e portato in carcere

Bologna, vestito da Topolino rapinava i passanti: come agiva

Il 29enne ha agito protetto dalla maschera di Topolino, per diversi anni, in varie città, ma le sue rapine si sono fermate a Bologna dove a partire dal 2017 ha iniziato a derubare le famiglie insieme alla compagna, che si vestiva da Minnie. Usando il fascino dei personaggi Disney riuscivano ad avvicinare i bambini offrendo palloncini e scattando fotografie, intanto rapinavano i genitori distratti.