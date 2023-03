L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che intende tornare in Brasile dagli Stati Uniti il 29 Marzo. Lo ha riferito durante la mattinata di oggi, 15 Marzo 2023, dalla Florida, dove è stato da poco raggiunto dalla moglie Michelle.

Bolsonaro tornerà in Brasile, ma prima intende studiare la situazione del paese

“Il giorno previsto è il 29 di questo mese, ma sette giorni prima studierò le circostanze, per vedere com’è la situazione in Brasile, per capire come sono i contatti qui”, ha dichiarato l’ex presidente brasiliano Bolsonaro, attualmente situato in Florida dal 30 dicembre 2022.

In attesa di valutare la situazione politica attuale del Brasile, Bolsonaro si trova in Florida insieme alla moglie Michelle, la quale lo ha intanto raggiunto negli Stati Uniti e trascorrere del tempo in famiglia. L’occasione speciale che giustifica la presenza della moglie Michelle in Florida sarebbero i festeggiamenti per il genetliaco dell’ex presidente. Infatti, entrambi si tratterranno negli Stati Uniti fino ad allora, il 21 Marzo 2023.

Dunque, il resto è ancora sottoposto a valutazione da parte di Bolsonaro. “Siamo stati separati per molto tempo, a nostra figlia Laura manca suo padre, la nostra vita è cambiata ma Dio ha il controllo di tutte le cose“, ha dichiarato la moglie ed ex first lady.