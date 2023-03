Parassita mangia-cervello nell’acqua. Ci si infetta nuotando in laghi e fiumi con acqua calda, o con lavaggi nasali con acqua infetta. Arriva fino al cervello e distrugge le cellule cerebrali: un morto in Florida.

Morto un uomo in Florida

Ancora un decesso negli Stati Uniti legato al parassita Naegleria fowleri, che infetta le persone attraverso l’introduzione per via nasale di acqua contaminata nel corpo. Soprannominato «ameba mangia-cervello» per le sue capacità di risalire le fibre del nervo olfattivo fino ad arrivare all’encelfalo, all’azione del parassita Naegleria fowleri potrebbe essere legata la morte di un uomo a Charlotte County, sulla costa sud-occidentale della Florida, probabilmente causata dal consumo di acqua del rubinetto infetta.

Tasso di mortalità superiore al 97%

Naegleria fowleri è un microrganismo che vive in acqua dolce a temperature variabili. Colpisce raramente, ma quando lo fa di solito uccide: stando ai dati del Center for Disease Control and Prevention (Cdc) statunitense, ogni anno si registrano dai zero ai cinque casi di infezioni nel Paese. Tuttavia, il tasso di mortalità del microrganismo risulta essere superiore al 97%: solo 4 su 154 infettati, tra il 1962 e il 2021, sono sopravvissuti negli Stati Uniti. C’è stato un caso mortale anche in Italia nel 2004: un bambino di 9 anni la contrasse dopo aver nuotato in un laghetto che prendeva acqua dal Po.