Nella notte fra il 15 e il 16 marzo, una bomba ad alto potenziale è esplosa all’ingresso del municipio di Ottana, comune nella provincia di Nuoro: dopo il grande spavento a parlare è stato anche il sindaco Franco Saba.

«Sono molto deluso e con me tutta l’amministrazione: Ottana non si merita questo. Continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi: se qualcuno ha da lamentarsi lo faccia pubblicamente o venga da noi, ci dimostri che non stiamo lavorando bene. Noi continueremo a lavorare fino alla fine».