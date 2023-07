Durante la notte si è verificato un nuovo bombardamento sulla città di Odessa. Sono stati lanciati molti missili e il bilancio è di un morto e almeno 19 feriti, tra cui 4 bambini. Distrutta la chiesa della Trasfigurazione.

Bombardamento russo a Odessa: distrutta la chiesa della Trasfigurazione

All’inizio della notte una serie di esplosioni si è verificata nella città di Odessa. Secondo i media sono stati registrati lanci di missili da crociera Kalibr e missili antinave supersonici Oniks provenienti da Sebastopoli. Sarebbe anche scoppiato un incendio di cui non è ancora possibile stimare la vastità. L’attacco missilistico russo ha distrutto la Cattedrale della Trasfigurazione. Si sono registrati danni significativi all’edificio ed è stata danneggiata l’icona Kasperovskaya della Madre di Dio, patrona di Odessa, come ha spiegato il comune in un comunicato.

Bombardamento russo a Odessa: un morto e 19 feriti

La città di Odessa è stata colpita la notte scorsa da almeno cinque tipi di missili russi. Lo ha reso noto il Comando operativo Sud dell’esercito di Kiev, come riporta Ukrinform. “Una parte significativa dei missili è stata distrutta dalle forze di difesa aerea“, si legge in un comunicato. “Il resto ha causato la distruzione delle infrastrutture portuali“, oltre a danni a edifici residenziali. Il bilancio è di un civile morto e 19 persone ferite, tra cui 4 bambini, come dichiarato dal capo dell’Amministrazione militare regionale di Odessa, Oleh Kiper. “Quattordici persone sono state ricoverate in ospedale in città, tra cui tre bambini” ha precisato.