Bombe carta contro la polizia

Nella giornata di ieri si è svolta la partita di calcio Inter vs Juventus. Dopo il match, intorno alla mezzanotte, alcuni tifosi interisti hanno lanciato delle bombe carta contro la polizia. In particolare, contro i mezzi ma anche contro il pullman pieno di tifosi della squadra avversaria. Un’auto della polizia è stata danneggiata e sono stati presi dei provvedimenti.

Interisti in questura

Ben cinquanta tifosi dell’Inter sono quindi stati portati in questura per questo motivo. Due soggetti molto giovani sono stati arrestati. Tutti gli altri, invece, hanno ricevuto una denuncia per resistenza oltre che per violenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti aggravati. Inoltre, tutti e cinquanta gli interisti, per decisione del questore Petronzi, dovranno rispettare la misura del Daspo.

Problemi anche per gli Juventini

Bisogna dire che anche per gli juventini erano già stati presi dei provvedimenti. Sessanta di loro, infatti, erano stati allontanati perché erano arrivati allo stadio senza i biglietti d’accesso alla partita. Altri diciotto, durante il pomeriggio, avevano lanciato un petardo proprio vicino al pullman dell’Inter Club che stava trasportando i tifosi presso lo stadio. Gli juventini sono stati prontamente indentificati.

Insomma, una situazione tutt’altro che tranquilla tra i tifosi delle due squadre avversarie…