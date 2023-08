Il governo prova a contenere il carobollette prorogando la scadenza del Bonus. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin assicura, inoltre, che la dipendenza italiana dal gas e dai combustibili russi è quasi azzerata.

Bonus bollette 2023 prorogato

“Sicuramente possiamo guardare al prossimo inverno con maggiore serenità rispetto allo scorso anno”. Sono le parole rassicuranti del ministro Pichetto Fratin a Il Messaggero, che promette altri bonus bollette per contenere i rincari e offrire sostegno a famiglie e imprese in difficoltà.

Il titolare dell’Ambiente prevede maggiore autonomia da parte dell’Italia nell’approvvigionamento delle energie. “Nel 2024 – garantisce – sarà pronto il rigassificatore di Ravenna e stiamo programmando l’entrata in funzione o la costruzione di nuovi impianti”. Second il ministro, l’Italia diventerà “l’hub energetico del Mediterraneo”.

Il bonus bollette sarà prorogato

Pichetto Fratin sottolinea l’istituzione di un Fondo nazionale per il reddito energetico destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo, per “consentire l’accesso agevolato all’energia rinnovabile per persone che appartengono a nuclei familiari con Isee inferiore ai quindicimila euro o a trentamila, avendo almeno quattro figli a carico”.

Come chiedere il Bonus bollette

Ricordiamo che il sostegno rientra nei cosiddetti Bonus sociali, con sconti in bolletta per famiglie in difficoltà. Per ottenere i vari sussidi (luce, gas, acqua) bisogna presentare il modello Isee, che deve risultare sotto i 15 mila euro all’anno (9.530 euro per il bonus acqua), o sotto i 30 mila euro per chi ha almeno 4 figli a carico.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti Inps e Agenzia delle Entrate.

Per risparmiare ancora, il nostro suggerimento è quello di monitorare costantemente il sito istituzionale di Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/ ) per controllare tariffe e valutare contratti e offerte interessanti. Portale affidabile e aggiornato anche per il calcolo dei consumi e la verifica delle voci in bolletta.