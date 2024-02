Bonus casa per gli under 36: ecco tutti i dettagli

Tutto sul bonus casa under 36: a che cosa serve, come funziona e tutti gli altri dettagli utili.

Il bonus casa under 36

Il bonus casa under 36 è una importante agevolazione che riguarda i giovani che acquistano la prima casa. Le agevolazioni in questione, è opportuno specificare, si possono avere innanzitutto se, al momento del rogito, si presenta l’ISEE, in corso di validità, corrispondente alla data del rogito. Dunque è chiaro che bisogna richiedere la documentazione prima di tale momento.

Chi può richiedere questo bonus?

Come immaginerete, il bonus casa under 36 può essere richiesto dai giovani cittadini che non hanno compiuto 36 anni durante l’anno dell’atto di stipulazione dell’acquisto della prima casa. Come vi spiegavamo poco fa però è anche molto importante l’ISEE. Per poter ricevere le agevolazioni, infatti, l’ISEE non deve essere superiore a 40mila euro all’anno. E’ dunque davvero fondamentale richiederlo per capire se si può accedere realmente al bonus in questione oppure no.

Bonus casa under 36: le agevolazioni

Ma quali sono le agevolazioni che riguardano il bonus casa under 36? L’esenzione del pagamento dell’imposta catastale, ipotecaria e di registro nel caso in cui si tratti di acquisti non soggetti ad Iva. Le esenzioni sopra elencate con un credito di importa per gli acquisti dove l’Iva è, invece, prevista.