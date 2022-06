Bonus centri estivi 2022: scadenza, requisiti e come richiederlo

Cos'è il bonus centri estivi 2022 e quando è possibile ottenerlo, pubblicato il bando: bisogna soddisfare alcuni precisi requisiti

La scuola è finita e l’estate può dirsi ufficialmente iniziata per i milioni di ragazzi in Italia. Tantissimi di loro si iscriveranno al centro estivo per passare delle giornate in compagnia dei propri coetanei tra giochi e divertimento. Per facilitare l’iscrizione a tutti l’Inps ha appena pubblicato il nuovo bando per mettere a disposizione il cosiddetto bonus centri estivi 2022.

Bonus centri estivi 2022: di cosa si tratta

In primo luogo, va chiarita l’utilità di questo bonus. Il Bonus centri estivi è un contributo che viene riconosciuto alle famiglie sotto forma di rimborso di alcune spese sostenute per l’iscrizione dei propri figli ai diversi campus. Questo bonus è valido per i minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni e, nello specifico, è un sussidio riservato a dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Quanto vale il bonus e quando richiederlo

Questo bonus arriva fino a 100 euro alla settimana per un massimo di quattro settimane, anche non consecutive. L’Istituto di Previdenza lo corrisponderà alle famiglie entro il 31 dicembre 2022 e riconoscerà agli assegnatari dall’80% al 100% della retta settimanale in base al reddito. Per ottenerlo basta fare richiesta sul sito dell’Inps allegando l’ISEE, la procedura deve essere esaurita entro e non oltre il 20 giugno.