Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: come funziona e i requisiti per ottenerlo

Bonus mobili ed elettrodomestici, a chi spetta e come beneficiarne? L'agevolazione esisteva già ed è stata prorogata con la Legge di bilancio 2022.

Il bonus mobili ed elettrodomestici 2022 è rivolto a chi acquista entro il 31 dicembre 2024 prodotti nuovi, con classe non inferiore alla A per forni, E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori, nonché per chi ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2022, cos’è

L’agevolazione esisteva già ma è stata prorogata dalla Legge di bilancio 2022 e consiste in una detrazione Irpef del 50%, ottenibile indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi con modello 730 o modello Redditi persone fisiche.

Bonus mobili ed elettrodomestici: a chi spetta?

Anche i contribuenti che hanno deciso di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura ne hanno diritto.

Il bonus spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

“Se per esempio le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due”, chiarisce l’Agenzia delle Entrate.

Gli interventi che rientrano nel bonus mobili ed elettrodomestici

Tra i tipi di interventi che rientrano nel bonus ci sono la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti così come la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi.

Non rientrano invece nelle spese detraibili in questo contesto le spese per porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e altri complementi di arredo. Per ottenere la detrazione è necessario pagare con bonifico, carta di credito o debito, quindi niente assegni o altre modalità.

Il finanziamento a rate è consentito, a patto che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

Bonus mobili ed elettrodomestici, le soglie

Il bonus va calcolato su un importo massimo di 10.000 euro per il 2022 e 5.000 euro per 2023 e 2024. “Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione”, spiega l’Agenzia delle Entrate.

Non è possibile trasferire la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e il limite di soglia riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.