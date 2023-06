Boom incassi per le multe: nel 2022 aumento del 37%

Boom incassi per le multe: secondo il Codacons i più elevati si registrano a Milano. Top degli autovelox a Firenze.

Milano risulta essere la città con un vero e proprio boom di incassi per le multe rispetto agli altri comuni italiani. A renderlo noto è il Codacons che ha elaborato i dati della rendicontazione ufficiale che gli enti locali devono fornire ogni anno al governo per la pubblicazione sulla piattaforma web del Ministero dell’Interno. Codacons fa sapere tramite un’analisi riportata dall’Ansa: “Con oltre 151,5 milioni di euro di incassi incamerati nel 2022, Milano è la città italiana che guadagna di più grazie alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada”. Nel 2022 gli incassi delle multe risultano essere pari a 54 milioni, con una crescita del 37%.

Boom incassi multe: Roma al secondo posto

Dal Sole 24 ore si viene a sapere che Roma risulta essere al secondo posto della classifica con 133 milioni di euro. Situazione diversa per Firenze, Bologna e Torino con rispettivamente 46 milioni, 43 milioni e circa 40 milioni. Posizioni molto più distaccate rispetto alla Capitale.

Firenze regina degli autovelox

La maggior parte delle multe stradali a Firenze provengono dagli autovelox, che nel 2022 hanno prodotto un incasso di 23,2 milioni di euro. Da questo punto di vista, Milano e Genova occupano il secondo e terzo posto, rispettivamente con 12,9 milioni di multe e 10,7 milioni.