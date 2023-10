Il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha parlato del piano di Israele di evacuare i civili dal nord di Gaza, giudicandolo impossibile.

La situazione a Gaza

La situazione è molto delicata a Gaza, in Israele, dove il gruppo terroristico di Hamas sta compiendo stragi di civili, senza risparmiare nemmeno bambini. Poche ore fa sono stati richiamati gli arabi di tutto il mondo alla rivolta.

In questo scenario le autorità del Paese hanno intenzione di mettere in salvo i civili ma non è facile, sono molti infatti quelli bloccati ancora a nord di Gaza, luogo caldo della guerra.

Tuttavia il piano di evacuazione messo in atto suscita scetticismo e a parlarne è stato Josep Borrell, capo della diplomazia europea.

Josep Borrell sul piano di evacuazione di Gaza

Borrell ha partecipato a Kiev con il presidente ucraino Zelensky a una cerimonia in onore dei caduti nell’ambito della guerra contro la Russia. Ora, questo nuovo conflitto in Israele preoccupa di nuovo le autorità mondiali.

In Italia la premier Meloni ha parlato delle misure di sicurezze messe in atto nei luoghi più sensibili per il rischio emulazioni ma anche nello stesso territorio di guerra si cerca di salvare il salvabile.

“Appoggio il monito di Guterres per cui la richiesta di Israele di evacuare un milione di persone dal nord di Gaza in un solo giorno è una cosa impossibile. La zona di guerra è densamente popolata mentre lo spostamento avverrebbe in un’area dove non c’è cibo, né acqua, né riparo. Penso sia una mossa pericolosa e impraticabile” ha scritto Borrell su X.