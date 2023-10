Allarme terrorismo in Italia: quali sono le misure messe in campo

Dopo gli attacchi di Hamas si temono episodi emulativi di terrorismo in Italia, per questo sono state attivate alcune misure di sicurezza.

Dopo gli attacchi di Hamas è scattato l’allarme terrorismo anche in altri Paesi, compresa l’Italia, fin dalle ore successive a quello che sta accadendo in Israele. Ne ha parlato Giorgia Meloni in visita alla Sinagoga di Roma, spiegando quali misure di sicurezza sono state adottate.

Le misure di sicurezza per il rischio terrorismo

La capitale è fra le città italiane dove ci si sta organizzando per evitare il rischio di emulazione terrorismo, diventato concreto dopo gli attacchi di Hamas.

La premier Giorgia Meloni ne ha parlato durante la visita al Ghetto ebraico di Roma, specificando che solamente nella capitale ci sono 4.000 presidi monitorati – ma è in tutte le regioni che l’Intelligence è al lavoro per sgominare eventuali cellule e proteggere i luoghi più a rischio.

Il livello di allerta terrorismo

L’allerta era alta del resto già da febbraio dell’anno scorso, con l’inizio del conflitto fra Russia e Ucraina e con i numeri impressionanti dei flussi migratori.

Proprio i centri di accoglienza sono oggetto di costante monitoraggio, infatti i dati in Italia parlano di 146 Foreign fighters attenzionati. Ci possono essere rischi correlati al ritorno dei combattenti che provengono dalle guerre in Siria o in Libia, ma ora l’attenzione si sposta su centri nevralgici come appunto il Ghetto ebraico di Roma.

Qui l’allerta terrorismo è alta in questi giorni e i servizi del 112 e del 118 sono stati sensibilizzati circa eventuali attacchi a obiettivi ebraici.

Sono 400 quelli presidiati dalle forze dell’ordine e dall’esercito, mentre sono 4.000 quelli sensibili fra ministeri, luoghi di culto, ambasciate e uffici culturali.

L’attenzione è aumentata anche nelle frontiere, con controlli a campione anche in porti, stazioni ferroviarie ed aeroporti.