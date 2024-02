Botta e risposta con Darude

Il Weekend Festival farà ritorno per la seconda volta presso la nuova Vermo Arena di Espoo (Finlandia) il 2 e 3 agosto 2024 con una lineup incredibile: tra i nomi già annunciati, Timmy Trumpet, Tiesto, Boris Brejcha. Nel corso degli ultimi dieci anni, Weekend Festival ha ospitato più di 850 artisti e attirato oltre 840.000 visitatori provenienti da oltre 50 paesi diversi.

Quando si parla di Finlandia e di musica elettronica, la mente non può che andare a Darude: l’artista finnico, che ha raggiunto con le sue hit la vetta delle classifiche di tutto il mondo e ha contribuito a definire il genere della musica trance. è uno degli headliner della prossima edizione di Weekend Festival.

In attesa di vedere la sua performance alla Vermo Arena, notizie.it gli ha chiesto cosa aspettarci da questo festival e qualche consiglio per vivere al meglio Helsinki e la Finlandia.

Ciao Darude, benvenuto su notizie.it

Come definiresti il genere di musica che ami suonare, e quali influenze si riflettono nel tuo sound?

Sono appassionato di ogni tipo di musica dance e trovo difficile e limitante classificarla rigidamente, preferisco evitare di metterla in categorie. La mia musica è caratterizzata da un’energia travolgente e da una profonda emotività, mirata a far ballare la gente. Sono costantemente influenzato e ispirato dalla nuova musica che ascolto, cercando sempre di creare qualcosa di nuovo e coinvolgente. Tuttavia, la mia lunga storia di ascolto musicale, che comprende artisti come Jean-Michel Jarre degli anni ’80 e gruppi metal come i Twisted Sister, ha sicuramente contribuito a plasmare il mio stile distintivo.

Parlando di momenti indimenticabili, qual è l’esperienza più gratificante che ricordi nella tua carriera da DJ?

Uno dei momenti più emozionanti e significativi è stato sicuramente il Capodanno del 2016. Ricordo ancora il momento in cui ho sincronizzato il drop di “Sandstorm” proprio a mezzanotte, dando così il via alle celebrazioni per il centenario dell’indipendenza nel centro di Helsinki, circondato da 80.000 amici. Per poi continuare a suonare per un’ora con alcuni dei miei amici cantanti, condividendo i nostri brani preferiti. Un momento magico che porterò sempre nel cuore.

Nell’era digitale e dei social media, come interagisci e ti connetti con i tuoi follower e fan?

Mi piace essere parte attiva della conversazione sui social media, partecipando su piattaforme come Instagram, Threads e X. Inoltre, ogni martedì sera alle 20:00 EET, faccio uno streaming live su Twitch, dove posso chattare con la mia community riguardo alla musica e alla vita in generale, creando un safe space che sia accogliente per tutti. Tuttavia, nulla supera il piacere di incontrare i miei fan di persona nei club e negli eventi, dove posso interagire e parlare con loro faccia a faccia.

Guardando al futuro, puoi darci un’anteprima dei tuoi prossimi progetti?

Attualmente sto concentrando le mie energie sul tour del mio album “Together”, che continuerà almeno fino all’estate, con diverse date già fissate negli Stati Uniti, un tour di tre settimane in Australia a marzo e altre tappe in Polonia, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Irlanda, Francia e Spagna. Sto anche lavorando su nuova musica, testandola in giro per il mondo durante il tour, ma per ora preferisco non svelare altro.

Parliamo di Weekend Festival, dove ti vedremo live la prossima estate. Come ti senti a fare parte della lineup del la prossima edizione, e cosa possono aspettarsi i tuoi fan dal tuo set?

Suonare nel mio paese è sempre emozionante, e il Weekend Festival è una presenza consolidata nella nostra scena da diverso tempo, quindi non vedo l’ora di esibirmi! Prevedo di proporre un mix equilibrato tra le mie vecchie e nuove produzioni, inclusi alcuni brani inediti in fase di test, insieme a delle perle del passato. Potrei anche portare un ospite speciale con me, ma chi sarà e come avverrà rimane ancora da vedere. 😉

Se avessi l’opportunità di collaborare con uno degli artisti che si esibiscono al Weekend Festival, chi sceglieresti e perché?

Sceglierei sicuramente Alan Walker, perché oltre ad essere incredibilmente talentuoso, è anche una persona squisita, umile e instancabile nel lavoro.

Quando hai del tempo libero a Helsinki, quali attività o luoghi preferisci?

Mi piace trascorrere del tempo in uno dei numerosi skatepark della città, e sicuramente farò una visita al vert ramp di Savela nella prossima estate, tra le altre cose.

Quali sono i tuoi luoghi preferiti a Helsinki che raccomanderesti ai nostri lettori?

Consiglierei sicuramente – soprattutto d’inverno – una visita a Löyly, una sauna pubblica, seguita da un tuffo nel mare ghiacciato. È un’esperienza che fa parte della tradizione finlandese e offre benefici sia fisici che mentali!

Se dovessi consigliare un piatto tipico finlandese a un forestiero che vuole assaggiare la cucina locale per la prima volta, cosa suggeriresti e dove lo troverebbero?

Suggerirei di provare la “B-class makkara”, una salsiccia cotta alla griglia tipica del camping, accompagnata da una fresca birra Laitilan Panimo, la migliore in Finlandia! Personalmente, adoro la IPA nella lattina arancione, senza glutine al 0%.

Info su Weekend Festival: www.wknd.fi