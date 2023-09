botta e risposta con Heleni DJ

Dal 2022 Heleni DJ è guest resident a Roma, Porto Cervo e Londra di Zuma, network di ristoranti giapponesi presenti in tutto il mondo; quest’anno è uscito “Kobra”, il suo primo disco e di recente ha suonato ad eventi benefici a Palazzo Strozzi a Firenze per l’associazione Engera, per la racconta fondi per la clinica Galeya Rogdha in Etiopia, e alle Boe a Forte dei Marmi per il party organizzato dal marchio di Faliero Sarti per Acto Toscana, l’Alleanza contro il Tumore Ovarico. Heleni DJ propone musica house che spazia dal tribal alla afro e all’organic, con riferimenti e richiami alla black music e alle sue inconfondibili radici. Conosciamola meglio con le sue dieci risposte ad altrettante domande.

Quando hai deciso di diventare dj?

Ho sempre amato la musica sin da bambina, trasmettere e condividere emozioni mentre suono e ballo.

Quando hai capito che ce la stavi facendo?

Con le mie prime date all’estero: suonavo e vedevo e sentivo che la mia musica piaceva ovunque.

I tuoi dj preferiti?

Pablo Fierro, Pawsa, Themba, i Bedouin.

I tuoi club e i tuoi festival preferiti?

Pacha Ibiza e fabric di Londra (club), Kappa FuturFestival e Burning Man (festival).

Come definiresti la musica che suoni e produci?

Introspettiva, empatica, visionaria.

Il momento che ricordi con più piacere nella tua vita da dj?

I miei set all’estero: Londra, Ibiza, Emirati, Maldive…

Quello più assurdo o imbarazzante?

Una serata mi sono dovuta portare la cassa spia da casa perché il locale non ce l’aveva.

Come trascorri il tempo libero?

Mi isolo, mi prendo cura di me stessa, faccio cose che mi distacchino dal lavoro.

Come ti rapporti con i social network?

Pochi contenuti, ma fatti bene.

I tuoi prossimi progetti?

Un nuovo disco, il mio tour invernale e nuovi obiettivi che non posso ancora svelare.