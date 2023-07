Bradi Pitt dopo il suo primo GP di Formula 1: l'attore non è soddisfatto, ma si tratta solo di un film.

Mentre il GP della Gran Bretagna della Formula 1 2023 si è concluso con la vittoria di Max Verstappen, Brad Pitt si è ritrovato a vestire i panni di pilota, provando un grande imbarazzo per il suo primo circuito ‘da professionista’.

Brad Pitt: imbarazzo dopo il suo primo GP di Formula 1

Brad Pitt e il collega Damson Idris sono i protagonisti del film sulla Formula 1, dedicato ai due piloti Sonny Hayes e Joshua Pearce. E’ per questo che i due attori hanno trascorso gli ultimi giorni a Silverstone, mettendosi anche alla prova con auto monoposto ritoccate per l’occasione dalla Mercedes. Si tratta di F2 modificate per apparire vere e proprie F1. Anche se tutto era perfetto, però, Brad ha vissuto momenti di grande imbarazzo.

La confessione di Brad Pitt sul suo primo GP

Pitt, in merito alle sue prime corse di Formula 1, ha dichiarato:

“È stato molto umiliante, non so nemmeno se puoi chiamarlo giro, meglio chiamarlo giro di riscaldamento. Ho fatto anche alcune escursioni involontarie sull’erba”.

Brad e Damson, infatti, non hanno avuto grande fortuna in pista. Grazie ai consigli del calibro di Lewis Hamilton, che è anche coproduttore e consulente per la sceneggiatura del film, Pit e il collega hanno preso parte a qualche giro di formazione.

Film di Formula 1: chi interpreta Brad Pitt?

Nel film dedicato alla Formula 1 Brad Pitt veste i panni di Sonny Hayes, un pilota degli anni Novanta che, ritiratosi a causa di un brutto incidente, torna in attività per aiutare un amico, il proprietario del team APX GP interpretato dal collega spagnolo Javier Bardem.