In questo articolo, illustriamo le caratteristiche di Brador, il brand italiano di eccellenza che si è da tempo affermato come punto di riferimento nell'intero panorama calzaturiero nazionale.

Quando si tratta di dare forma ad outfit raffinati ed impeccabili, le calzature rappresentano un elemento essenziale. Quanti desiderano acquistare modelli eleganti e di altissima qualità non potranno che apprezzare la proposta di Brador, realtà italiana attiva dal 2003 e parte di Eurotop & Brador Srl. Esplorando la proposta è semplice individuare diverse opzioni, che spaziano dalle sneakers ai sandali in pelle uomo e donna. Si tratta di calzature caratterizzate da un inconfondibile stile italiano, realizzate da abili artigiani nel rispetto dei canoni dell’antica tradizione manifatturiera romagnola.

Brador, tramandando di generazione in generazione una tradizione affinata in più di quarant’anni di esperienza nel settore calzaturificio, è stata in grado di affermarsi come un prestigioso punto di riferimento sull’intero panorama nazionale.

Non solo. Grazie ad una rete formata da oltre 400 rivenditori multimarca, attivi in tutto il mondo, l’azienda è conosciuta ed apprezzata anche su scala globale. Del resto, si rivolge ad un pubblico ampio ed eterogeneo. Inoltre, Brador realizza calzature per alcuni dei più celebri brand di moda italiani.

Alla sede principale presente nella nostra penisola si affianca Brador Japan. Attiva dal 2022, è una realtà che si dedica alle attività di distribuzione e logistica in territorio nipponico. Grazie al suo operato, sono stati inaugurati due temporary pop-up store, uno nella città di Tokyo e l’altro situato presso lo Scramble di Shibuya.

Le calzature firmate Brador combinano tradizione e innovazione in modo impeccabile. Vengono realizzate completamente a mano da esperti artigiani, nella zona compresa fra Marche ed Emilia-Romagna. I professionisti impiegano esclusivamente materie prime naturali e di elevata qualità. senza scordare, in aggiunta, che l’azienda si dedica attivamente alla conservazione e valorizzazione dell’artigianato tradizionale italiano all’interno del contesto della produzione industriale moderna.

Dalle sneakers ai sandali, i modelli in pelle creati da Brador si trasformano in autentici compagni di viaggio, in vere e proprie opere d’arte da indossare ai piedi. Con il passare del tempo, infatti, si arricchiscono e acquisiscono un valore unico, tessendo un legame affettivo con chi, quotidianamente, le indossa.

Sempre diverse fra loro, le calzature sono il risultato di un accurato processo di selezione dei materiali e di un iter realizzativo che si verifica nel completo rispetto dei più rigorosi standard. Un contributo essenziale, inoltre, è dato dalle particolari tecniche utilizzate, come quella del Tinto in capo.

Nel prossimo futuro, Brador desidera consolidare ulteriormente la propria presenza su scala globale. La strategia include anche un ampliamento del settore e-commerce, oltre i confini italiani ed europei.

Nell’agosto del 2023 è stato inaugurato un nuovo magazzino nella zona di New Jersey, negli Stati Uniti. Rappresenta un hub strategico per la gestione dello stock-service per i rivenditori americani, trasformandosi in una base di espansione per nuovi investimenti nella gestione delle spedizioni e-commerce sul territorio degli States. A ciò, infine, si unisce il lancio del nuovo sito https://bradorshop.us/, appositamente dedicato al pubblico americano.