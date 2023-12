Brasile, calciatore morto a 21 anni: colpito in campo da un fulmine

Brasile, calciatore morto a 21 anni: colpito in campo da un fulmine

Una morte terribile in Brasile dove il 21enne Caio Hernique è stramazzato al suolo da calcio dopo essere stato colpito da un fulmine

Morte assurda in Brasile, dove il calciatore dilettante Caio Hernique è stato colpito da un fulmine mentre giocava una partita. Il ragazzo non è il solo giocatore ad essere stato colpito dalla saetta, ma è quello che ha avuto le peggiori conseguenze.

Brasile, calciatore morto dopo essere stato colpito da un fulmine

L’incidente è avvenuto a Santo Antônio da Platina, in Paraná, ed è stato raccontato dal quotidiano locale ‘Globoesporte‘. Durante il secondo tempo della partita fra le ude squadre dilettantistiche, un fulmine si è abbattuto sul campo da calcio, colpendo sette giocatori. Uno di loro, il 21enne Caio Henrique, è stato subito male. Al campo non c’era in quel momento nessuna ambulanza, e questo potrebbe essere uno dei motivi che hanno portato al decesso del ragazzo.

Il racconto dell’incidente in Brasile

“Pioveva forte, ma il campo offriva le condizioni per giocare. Si è fatto molto buio, poi il fulmine, la tragedia e il cielo che è tornato a schiarirsi” – ha spiegato ai giornalisti il direttore comunale dello sport di Santo Antonio da Platina, Marcos Noveli Ferreira – “Abbiamo visto un fulmine abbattersi in campo, c’erano diversi giocatori nei pressi e il fulmine ne ha colpito solo uno. Sono caduti tutti, alcuni si sono alzati e altri si sono accasciati“.