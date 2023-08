In Brasile, due piloti che partecipavano al campionato nazionale di Moto 1000 GP sono morti dopo essere rimasti coinvolti in un incidente.

Finisce in tragedia la gara del campionato nazionale di Moto 1000 GP disputata sul circuito Zilmar Veux di Cascavel, in Brasile: due piloti sono morti a seguito di un terribile schianto.

Brasile, morti due piloti per un incidente al campionato nazionale di Moto 1000 GP

Nell’incidente che si è consumato nella giornata di domenica 27 agosto durante una gara del campionato nazionale di Moto 1000 GP, due piloti hanno perso la vita. Il sinistro mortale ha avuto luogo sul circuito di Zilmar Beux di Cascavel, nello stato del Paranà.

Alla luce delle ricostruzioni sinora effettuate, è stato riferito che durante il primo giro della gara André Verissimo Cardoso, 42 anni, è scivolato mentre stava percorrendo il rettilineo della pista. Il pilota è riuscito a rialzarsi ma, mentre la maggior parte degli altri concorrenti sono riusciti a schivarlo, Erico Verissimo da Rocha, 38 anni, lo ha investito in pieno ed alta velocità. Lo schianto si è infine rivelato fatale per entrambi gli uomini.

I soccorsi

A seguito dell’incidente, il campionato nazionale di Moto 1000 GP ha diramato un comunicato stampa nel quale si legge che André Verissimo, dopo essere stato travolto, è stato raggiunto dalla squadra di soccorso del campionato e trasportato in condizioni gravissime in ospedale. dopo aver ricevuto le cure di emergenza, il 42enne è stato portato in sala operatoria dove è morto per un arresto cardiorespiratorio.

Anche le condizioni del 38enne sono subito apparse disperate. La morte di Erico Verissimo da Rocha è stata dichiarata, infatti, sul posto.