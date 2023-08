Spagna Femminile, lo staff si dimette in massa, ma non l'allenatore Vilda

In seguito al bacio dato dal capo della federazione spagnola alla giocatrice Hermoso, una parte massiccia dello staff della Nazionale Femminile di calcio ha deciso di dare le dimissioni. Tra questi non compare al momento l’allenatore Jorge Vilda.

Nazione femminile spagnola, le dimissioni in massa dello staff

Non si placano le polemiche sulla Nazionale di calcio femminile spagnola: dopo lo scandoloso bacio dato dal capo della federazione Luis Rubiales alla giocatrice Jenny Hermoso, ben undici componenti dello staff tecnico hanno deciso di dare le dimissioni. Tra questi però non comparirebbe al momento il ct Jorge Vilda.

Il comunicato

“Alla luce degli atteggiamenti e delle dichiarazioni inaccettabili del capo della RFEF (Federazione calcistica spagnola), abbiamo deciso di mettere il posto di lavoro a disposizione della RFEF”, così si legge in un comunicato diffuso sui social media e firmato congiuntamente dagli undici membri dello staff.

Nel frattempo, ad aggiungere altra benzina sul fuoco è stato il presidente dell’Associazione dei calciatori di Futsal che ha presentato le dimissioni come membro del Consiglio d’amministrazione della RFEF, in seguito alla scelta di Rubiales di non dimettersi.

Al momento, come annuncia anche la FIFA, Rubiales è stato sollevato dall’incarico e non potrà di fatto partecipare o avere ruoli attivi in attività sportive nazionali e internazionali.