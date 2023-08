La Commissione Disciplinare della Fifa ha deciso di sospendere Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola, con un provvedimento che, al momento, avrà una durata di 90 giorni.

Rubiales non potrà svolgere alcuna attività legata al calcio, a livello nazionale ed internazionale, in attesa del procedimento aperto nei suoi confronti.

Leggi anche: Wrestling in lutto: il Covid ha spento la stella americana Bray Wyatt

La Federcalcio spagnola difende Rubiales

“Le immagini parlano chiaro e mostrano che Luis Rubiales non ha mentito quando ha parlato di un bacio consensuale“, è questo il riassunto di un lungo comunicato diffuso dalla Federazione spagnola, in cui boccia anche l’intenzione delle giocatrici di boicottare la Nazionale se non cambieranno i vertici federali: “Accettare la convocazione è un obbligo per i tesserati“, si legge nella nota.

Quanto al bacio, al comunicato è stata allegata una foto in cui si vede Jenni Hermoso abbracciare e sollevare Rubiales. Secondo la Federazione questo fotogramma proverebbe la buona fede del presidente.

La Federazione conclude il comunicato annunciando la presentazione “di tutte le azioni legali necessarie alla difesa dell’onore del Presidente della RFEF“.

Il governo denuncia Rubiales

Il Consiglio Superiore dello Sport ha trasmesso “una richiesta motivata” al Tribunale Amministrativo dello Sport per una possibile violazione della Legge sullo Sport e del Regio Decreto sulla Disciplina Sportiva da parte di Rubiales, infrazioni che vengono considerate molto gravi e che rendono possibile una sospensione precauzionale del capo della Federcalcio.

Leggi anche: Addio a Tijl De Decker, il ciclista belga si è spento dopo due giorni di coma: è stato investito durante un allenamento