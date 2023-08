Brasile, morto a 127 anni Jose Paulino Gomes: era l'uomo più anziano al mondo

Era nato il 4 agosto 1985 e si è spento poche ore prima di compiere 128 anni: Jose Paulino Gomes era l’uomo più anziano al mondo. Per l’uomo il tempo sembrava non passare mai, tanto che fino a quattro anni prima andava addirittura a cavallo. Ad oggi il suo certificato di nascita non esiste più anche se è possibile ricostruirlo da quello di matrimonio che risale al 1917. Gomes era padre di 7 figli e aveva una miriade di nipoti e pronipoti.

Morto l’uomo più anziano al mondo: chi era Jose Paulino Gomes

Stando a quanto si apprende, nel paese dove viveva l’uomo ci sarebbero dei precedenti di datazioni riportate non correttamente anche se il consulente legale dell’anagrafe, Willyan Jose Rodrigues de Souza, avrebbe giudicato come corretta la data trascritta sul certificato di matrimonio. Gomes era stato un addestratore di cavalli e la passione non è mai venuta meno. Non mangiava mai cibo trattato industrialmente, ma preferiva gli alimenti 100% naturali, oltre che un buon bicchiere di vino.

La nipote Eliane: “Era molto semplice e umile”

Nel frattempo la nipote di Jose Paulino Gomes – riporta Sky TG24 – ha voluto ricordarlo così: “Era molto semplice, molto umile. La sua unicità era che non gli piaceva niente di industrializzato, solo cose di campagna, naturali. Allevava galline, maiali… Il suo cibo veniva tutto da qui, doveva essere coltivato o allevato qui. E gli è sempre piaciuto bere qualcosa”.