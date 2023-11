Tutte le mattine, dal 12 settembre, una coppia di bresciani ha portato il figlio a scuola violando la Ztl due volte al giorno, per almeno 104 volte. Hanno ricevuto una multa di 13mila e 300 euro.

Brescia, 104 violazioni della Ztl in due mesi: coppia deve pagare 13mila euro

Ogni mattina, dal 12 settembre, una coppia di bresciani ha accompagnato il figlio a scuola violando la Ztl due volte al giorno, senza rendersene conto. Il totale è di almeno 104 violazioni, con una conseguente multa complessiva di 13mila e 300 euro. Come riportato dal Giornale di Brescia, si tratta di un uomo e una donna di origine cinese che aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione dal Comune per passare per la Ztl per accompagnare il figlio a scuola. Il navigatore, però, li aveva fatti passare da una via diversa rispetto a quella indicata sul permesso. Hanno ricevuto un plico con 24 multe, ma ne riceveranno delle altre. “Gli accessi in Ztl che sono in fase di notifica per i due veicoli ad oggi risulterebbero 104” hanno scritto dal Nucleo contenzioso e Autotutele della Polizia locale.

Brescia, 104 violazioni della Ztl in due mesi: “Ci fossero arrivate prima le multe di settembre, non avremmo sbagliato più”

Il numero complessivo sarebbe di 140 sanzioni che, se moltiplicate per 70 euro (pagando entro cinque giorni dalla notifica), ammontano a 9mila e 800 euro, altrimenti a prezzo pieno a 13mila e 300 euro. La coppia sta valutando se fare ricordo al Giudice di Pace, puntando sulla loro buona fede. I due hanno ammesso il loro errore e hanno iniziato a pagare anche grazie ai prestiti concessi da alcuni amici. “Ci chiediamo perché le prime multe, datate 12 settembre, ci siano arrivate solamente il 4 novembre. Se le prime contravvenzioni fossero arrivate prima, sicuramente non avremmo più sbagliato” hanno dichiarato.