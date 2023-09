Sanzioni più severe nel nuovo codice della strada per chi guida con il cellulare e per chi supera i limiti di velocità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge del nuovo codice della strada. Inasprite le sanzioni per le trasgressioni gravi.

Le nuove sanzioni del codice della strada

Il testo, dal titolo “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada” inizia ora l’iter parlamentare che potrebbe portarlo a diventare legge già in autunno.

Sono previste norme più severe sull’uso dei cellulari alla guida. Inasprite anche le misure nei confronti di coloro a cui è stata ritirata la patente. In caso di recidiva questa non viene solo sospesa ma revocata a vita.

Commenta il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “È un testo di estrema urgenza e importanza. il ripetersi dei tanti, troppi drammatici episodi che funestano le cronache, è una battaglia di civiltà non di una parte politica ma di tutto il Paese”

Monopattini e biciclette

Previsto l’obbligo di targa, casco e assicurazione sui monopattini. Quelli in sharing non potranno funzionare oltre le aree consentite.

Previsto l’ampliamento delle aree con piste ciclabili.

Per gli automobilisti previsto l’obbligo di distanza di almeno un metro e mezzo per sorpassare un ciclista.

Alcolici e droghe

Viene introdotto il divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici e l’obbligo di installare il cosiddetto “alcolock”, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. Per coloro che guidano avendo assunto droghe la positività al test rapido farà scattare immediatamente il ritiro della patente e il divieto di conseguire il titolo di guida per tre anni.

Le norme più severe sull’uso dei cellulari e i limiti di velocità

Particolarmente aspre si sono fatte inoltre le sanzioni per chi guida con il cellulare. In questo caso le multe potranno arrivare fino a 2.600 euro.

Più dure anche le regole sulla violazione dei limiti di velocità benché questi rimangano invariati. Parliamo di multe fino a 1.400 euro.

Infine per i neopatentati passano a 3 gli anni di guida obbligatoria prima di poter condurre un’auto di grossa cilindrata. Nel caso in cui un minorenne venga trovato alla guida senza patente e ubriaco o drogato questi dovrà aspettare fino ai 24 anni di età per guidare un’auto.