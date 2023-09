A Milano una 70enne è morta investita da un camion dei rifiuti. La vittima, rimasta agganciata alla parte posteriore del mezzo, è deceduta poco dopo in ospedale.

La dinamica dell’incidente

La donna, travolta dal mezzo Amsa, la società che gestisce i rifiuti a Milano, è stata ritrovata in arresto cardiaco. Soccorsa, è stata dunque trasportata in gravissime condizioni all’Ospedale San Raffaele. Qui è deceduta.

Secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe stata travolta dalla parte posteriore del mezzo compattatore. Spetterà alla polizia locale ricostruire l’intera dinamica.

Ciclista investita da un autobus

Solo poche ore prima un altro mezzo pubblico, questa volta un autobus, ha investito una donna in bicicletta tra via Rogoredo e via Impastato.

La ciclista 65enne è rimasta ferita a una gamba, schiacciata da una delle ruote dell’autobus. Soccorsa dai medici è stata trasportata all’Ospedale San Raffaele in codice giallo.

Una passeggera del mezzo pubblico è stata a sua volta trasportata in ospedale, a San Donato Milanese, in codice verde per una contusione procurata dall’impatto.