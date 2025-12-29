Grande commozione per la morte della diva francese Brigitte Bardot, scomparsa ieri, domenica 28 dicembre 2025, all’età di 91 anni. La Bardot non verrà sepolta al cimitero, sarà infatti realizzato il suo ultimo desiderio.

Morte Brigitte Bardot, dove sarà sepolta? No al cimitero, ecco qual era il suo ultimo desiderio

L’icona intramontabile del cinema mondiale si è spenta ieri a 91 anni. Wendy Bouchart, giornalista di Ici e amica di Brigitte Bardot, ha annunciato che la diva francese non verrà sepolta al cimitero, il suo ultimo desiderio era infatti quello di riposare vicino al mare e accanto agli animali per i quali aveva dedicato la vita. La Bardot sarà dunque sepolta nel suo giardino a Saint-Tropez, accanto agli animali di cui si era presa cura da quando si è allontanata dalle scene. Queste le parole della Bouchard a Franceinfo: “voleva rifondere il suo corpo con questa terra che ha visto soffrire molti esseri, ma che ha anche visto il suo impegno.” La giornalista ha anche aggiunto che l’attrice sarà inumata seguendo un rito semplice e sobrio, come da sua richiesta.

Morte Brigitte Bardot: la sua fondazione continuerà la sua lotta

La Fondation Brigitte Bardot continuerà la sua lotta per la causa nonostante la morte della sua fondatrice, l’attrice Brigitte Bardot la quale, dopo aver chiuso con la recitazione, ha dedicato la sua vita agli animali. Queste le parole dell’amica e giornalista Wendy Bouchart: “gli animali l’hanno salvata. Fin da piccola è cresciuta con loro. Questa tenerezza, che forse non ha avuto nella sua famiglia, le è stata offerta dagli animali.”