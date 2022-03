Britney Spears fuori controllo: le foto senza veli sui social

Britney Spears ha condiviso sui social alcuni scatti bollenti e completamente senza veli.

Forte della ritrovata libertà dopo una difficile battaglia giudiziaria, Britney Spears ha scelto di trascorrere una vacanza all’insegna del relax e sui social ha postato alcuni scatti bollenti e completamente senza veli.

Britney Spears senza veli: le foto

Britney Spears ha conquistato i fan dei social con una serie di scatti senza veli: l’ex Reginetta del pop è in vacanza su un’isola paradisiaca e ha postato alcune foto dove le sue parti intime sono coperte solamente da una piccola emoticon a forma di diamante.

“Te lo sei meritato, finalmente sei libera!”, ha scritto qualcuno tra i fan, rimasti a bocca aperta per le foto osé della cantante.

Britney Spears: la battaglia legale

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per la cantante, che si è ritrovata a dover combattere in tribunale contro suo padre Jamie Spears, che aveva la sua totale custodia legale e finanziaria. Oggi Britney Spears sembra aver ritrovato la serenità e in tanti si chiedono se presto tornerà a fare musica.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e la cantante sui social ha preferito mantenere la più totale riservatezza verso questo aspetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

Nei mesi scorsi la cantante si è duramente scontrata anche con sua sorella, che ha criticato con parole al vetriolo: “Ma ci sono cose che mi hanno dato fastidio.

La prima è quando mia sorella dice che ero fuori controllo. Ma a quell’epoca, all’incirca 15 anni fa, lei non c’era. E allora perché parla, se non perché deve vendere un libro a mie spese?”, ha tuonato via social la cantante, e ancora: “non ha mai dovuto lavorare in vita sua. Le è sempre stato dato tutto. E io ho dato più che abbastanza”.