Britney Spears posta uno sfogo contro la sua famiglia ma poi lo cancella  

"Mia madre? Notti intere passate e litigare con un ubriacone, ed io ero lì a sentire tutte le notti": Britney Spears posta uno sfogo contro la sua famiglia

Giallo su un messaggio Instagram di Britney Spears, che nelle storie posta uno sfogo amarissimo e crudo contro la sua famiglia ma poi lo cancella. In quel messaggio la pop star ne ha avuto per tutti, in particolare per la sorella Jamie Lynn e per sua madre.

Lo sfogo è stato pubblicato sul social venerdì primo aprile, con Britney che se l’è presa con i suoi genitori Lynne e Jamie e con sua sorella Jamie Lynn. La 40enne ha accusato furiosamente la sua famiglia più volte di averla maltrattata durante il suo lungo periodo di tutela legale, una condizione di interdizione da cui era stata liberata l’anno scorso dopo una battaglia legale supportata anche movimento dei suoi fan Free Britney.

Britney Spears e lo sfogo contro la famiglia

E Britney ha dichiarato che i suoi genitori “hanno visto e determinato un dramma” e ha detto “la mia famiglia mi ha spezzato così tanto che ho bisogno di una piccola terapia”. A gennaio sua sorella Jamie Lynn aveva anche pubblicato un libro di memorie e Britney l’aveva attaccata criticata in pubblico per aver detto “folli bugie” su di lei.

“Mia madre stava tutte le notti a litigare con un ubriacone”

E il post? “Di nuovo la mia famiglia, lo dirò, sono stata troppo indulgente, non ho ancora finito, e vaff*****o dal fondo del mio fottuto cuore!”. E su Instagram: “Ho sempre odiato il modo in cui mia madre prosperava nel teatro, urlava letteralmente dai tetti, non dico bugie! Tutta la notte litigando con un ubriacone che non riusciva nemmeno a parlare. Perché? Io ero quella che non dormiva mai.

Non è successo solo una notte, è successo ogni notte della mia vita!”.