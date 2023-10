Ancora guai per Britney Spears. La pop star è stata beccata alla guida senza patente e assicurazione. La polizia non ha potuto fare altro che consegnarle una multa salata.

Britney Spears fermata senza patente e assicurazione

Secondo TMZ, lo scorso 10 settembre Britney Spears è stata fermata dalla polizia della California Highway Patrol nella contea di Ventura e trovata senza patente e assicurazione. La pop star era alla guida della sua auto, quando le forze dell’ordine si sono visti costretti a bloccarla per eccesso di velocità.

Britney Spears dovrà pagare una multa salata

A causa del fermo, Britney Spears dovrà pagare una multa salata, pari a 1140 dollari. Stando ai documenti del tribunale consultati da TMZ, la cantante non possedeva una patente valida e nemmeno il talloncino dell’assicurazione. La sanzione deve essere pagata entro il 24 ottobre.

Contestato anche l’eccesso di velocità

Britney è stata fermata dalla polizia per eccesso di velocità. Soltanto in seguito si sono scoperte le altre due infrazioni. La Spears procedeva con la sua Mercedes bianca a 98 km/h in una zona limitata a 60 km/h. Sembra che questa piccola sbadataggine, se così possiamo chiamarla, sia compresa nella multa da 1140 dollari che dovrà pagare entro il 24 ottobre.