Bruce Willis affetto da demenza frontotemporale: l’afasia era solo un sintomo della malattia

Bruce Willis, 67 anni, è affetto da demenza frontotemporale: l’afasia diagnosticata all’attore nella primavera 2022 era soltanto un sintomo della ben più grave malattia neurodegenerativa.

La notizia è stata comunicata dalla famiglia dell’artista con un post condiviso su Instagram.

I segnali c’erano già tutti. Ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale. Bruce Willis, l’attore divenuto famoso con film come Die Hard o Appuntamento al buio, è affetto da demenza: una malattia neurodegenerativa che lo ha isolato dal mondo e dal pubblico all’età di soli 67 anni.

A comunicare la diagnosi è stata la famiglia dell’artista tramite un lungo e devastante post condiviso contemporaneamente su Instagram dalla moglie Emma Heming, 44 anni, e dall’ex moglie Demi Moore. Le due donne, in questo modo, hanno scelto di informare i fan proprio come aveva già fatto quanto Willis aveva ricevuto la diagnosi di afasia.

“La nostra famiglia voleva intanto partire dall’esprimere la nostra profonda gratitudine per l’incredibile dimostrazione d’amore, sostegno e di storie meravigliose che abbiamo ricevuto da quando vi abbiamo detto della diagnosi di Bruce”, si legge nel post pubblicato da Heming e Moore.

“Con lo stesso spirito volevamo darvi gli aggiornamenti riguardo al nostro amato marito, padre e amico, visto che adesso abbiamo una maggiore comprensione di quello che sta sperimentando”.

Il post condiviso su Instagram da Emma Heming e Demi Moore

“Da quando è stata diagnostica l’afasia nella primavera del 2022 le condizioni di Bruce sono cambiate e ora abbiamo una diagnosi più precisa: demenza frontotemporale. Sfortunatamente, i problemi nella comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare”, hanno spiegato la moglie e l’ex moglie di Willis.

La demenza senile, molto simile al morbo di Alzheimer, si presenta in persone che hanno superato i 65 anni d’età ed è causata dal danneggiamento e dalla degenerazione delle cellule nervose che, con il trascorrere del tempo, compromettono in modo sempre più marcato la funzionalità del cervello. Progressivamente, i soggetti affetti da demenza cominciano a perdere dapprima la capacità di linguaggio, poi quella di movimento, fino a non riuscire più a essere autosufficienti e dipendere totalmente da terzi.

La malattia, inoltre, causa del deterioramento delle cellule cerebrali, comporta anche disturbi della personalità e del comportamento che possono degenerare in una marcata aggressività.

“Se potesse oggi vorrebbe stimolare l’attenzione globale verso coloro che si trovano ad affrontare una malattia debilitante come questa e come questa impatti in così tante persone e nelle loro famiglie. La vostra continua comprensione e rispetto ci permetteranno di aiutare Bruce a vivere una vita la più piena possibile”. Così si chiude il messaggio postato sui social dalla famiglia dell’attore.