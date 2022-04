La notizia che conferma che le cose vanno male: Bruce Willis ha venduto quasi tutte le sue proprietà immobiliari ed i suoi beni di lusso per "fare cassa"

La notizia non lascia stupiti quelli che lo conoscono bene: Bruce Willis ha già venduto quasi tutte le sue proprietà immobiliari ed avrebbe deciso di concentrare vita ed interessi in California dopo la diagnosi di afasia che lo ha costretto, lasciando interdetti i fan di tutto il mondo, ad abbandonare per sempre il mondo del cinema.

Bruce Willis ha venduto le sue proprietà

Fonti vicine alla star di Hollywood hanno spiegato che Willis si stava preparando già da un bel po’ di tempo alle conseguenze del suo repentino peggioramento della salute, il che significa che fra il momento in cui ha comunicato di avere la malattia ed il momento clinico in cui gli è stata diagnosticata è intercorso tempo. Tempo utile per prendere la decisione di svendere tutte le sue proprietà a New York ed altrove, ad esempio.

Quasi 65 milioni di dollari di beni di lusso

L’attore ha venduto beni immobiliari per un valore di quasi 65 milioni di dollari di proprietà di lusso per concentrarsi sulla vita con la sua famiglia in California. Proprio in questi giorni la famiglia dell’attore 67enne ha annunciato che Willis si ritirerà dalla recitazione dopo che gli è stata diagnosticata l’afasia, un disturbo cerebrale che colpisce la sua capacità di comunicare. E una fonte ha detto: “Bruce si stava preparando per questo momento da molto tempo.

Sapeva che ci sarebbe stato un momento, quando la sua salute sarebbe peggiorata, in cui le sue possibilità economiche non sarebbero state così grandi come una volta”.